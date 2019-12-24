Силуанов: Минфин проработает вопрос использования такси для перевозки чиновников

Силуанов: Минфин проработает вопрос использования такси для перевозки чиновников
Виталий Невар / Новый Калининград
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Глава Минфина Антон Силуанов поручил проработать вопрос привлечения агрегаторов такси для перевозок государственных служащих. Это должно оптимизировать расходы на служебные машины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал «Незыгарь», опубликовавший протокол заседания правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.

Комиссия предлагает запретить закрепление автомобилей за теми, кто занимает должность ниже руководителя структурного подразделения, а вместо этого использовать агрегаторы такси. В протоколе указано, что для поездки на такси будут ограничены время, территория и класс обслуживания.

«При желании можно класс автомобиля увеличивать, чтобы это была более-менее приличная машина, и это все равно будет в разы дешевле», — отметил источник РБК.

Закупочные процедуры должны быть организованы в соответствии с федеральным законом о госзакупках, отмечается в протоколе заседания. 

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