Силуанов: Минфин проработает вопрос использования такси для перевозки чиновников

Глава Минфина Антон Силуанов поручил проработать вопрос привлечения агрегаторов такси для перевозок государственных служащих. Это должно оптимизировать расходы на служебные машины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал «Незыгарь», опубликовавший протокол заседания правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.

Комиссия предлагает запретить закрепление автомобилей за теми, кто занимает должность ниже руководителя структурного подразделения, а вместо этого использовать агрегаторы такси. В протоколе указано, что для поездки на такси будут ограничены время, территория и класс обслуживания.

«При желании можно класс автомобиля увеличивать, чтобы это была более-менее приличная машина, и это все равно будет в разы дешевле», — отметил источник РБК.

Закупочные процедуры должны быть организованы в соответствии с федеральным законом о госзакупках, отмечается в протоколе заседания.