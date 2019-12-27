Россия и Катар согласовали отмену виз

Между Россией и Катаром подписано соглашение об отмене визовых формальностей для граждан двух стран. Об этом заявило ТАСС посольство арабской страны в Москве.

Уточняется, что документ был подписан в здании Министерства иностранных дел РФ в Москве 27 декабря.

Теперь граждане Катара и России смогут совершать поездки между двумя странами без каких-либо формальностей при условии действия их заграничных паспортов на срок не менее шести месяцев. Срок поездки при этом не должен превышать 90 дней.