Минобороны: за рубежом готовят информкампанию против военного руководства России

Минобороны: за рубежом готовят информкампанию против военного руководства России
Виталий Невар / Новый Калининград
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Иностранные государства готовят информационную кампанию, направленную на дискредитацию российского военного руководства.Об этом заявил в интервью газете «Красная Звезда» первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, пишет РБК.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день у Минобороны имеются данные о том, что отдельные страны через конкретные СМИ ведут скоординированную работу, направленную на дискредитацию российских органов власти, общественных деятелей и журналистов. «При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил», — отметил Цаликов.

Он уточнил, что речь идет, начиная от представителей командований соединений, объединений, всех родов войск вплоть до военно-политического руководства.

«И хотелось бы, чтобы представители медиаиндустрии, российских СМИ были если не штыками в этом информационном противодействии, то как минимум союзниками», — заключил он.

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