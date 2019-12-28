Антимонопольщики заинтересовались закупкой ЕСОО у компании, проигравшей торги

Антимонопольщики заинтересовались закупкой ЕСОО у компании, проигравшей торги
Виталий Невар / Новый Калининград
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области намерено начать сбор сведений в связи с закупкой госпредприятия-мусорного оператора «Единая система обращения с отходами» услуг на печать платежек у компании, проигравшей аукцион. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в УФАС.

Действия компании будут проверены на предмет нарушения антимонопольного законодательства и закона о госзакупках.

Также в УФАС отмечают, что управлением уже получена жалоба победителя аукциона.

Как ранее сообщал «Новый Калининград», областное госпредприятие «Единая система обращения с отходами» признала компанию из Екатеринбурга «Биллинг Онлайн Решения» уклонившейся от заключения контракта на том основании, что она в течение 5 дней с момента публикации на электронной площадке проекта договора не предоставила подписанный экземпляр.При этом на сайте электронной площадки говорится, что регламентный срок заключения договора составляет «от 10 до 20 календарных дней».

В ходе аукциона цена была снижена более чем на треть, но госпредприятие в итоге решило закупить услугу без торгов у компании «Рефайди Балтия», которую ранее УФАС заподозрило в сговоре с ЕСОО.


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