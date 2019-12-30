Путин поблагодарил Трампа за переданные данные, которые помогли предотвратить теракты

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России. Об этом сообщает сайт Кремля.



Разговор состоялся накануне вечером. Отмечается, что стороны договорились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Кроме того, «обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес».

Ранее Путин заявил, что за 2019 год в России были пресечены 54 преступления террористической направленности, в том числе 33 теракта.