Путин поблагодарил Трампа за переданные данные, которые помогли предотвратить теракты

Путин поблагодарил Трампа за переданные данные, которые помогли предотвратить теракты
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Терроризм

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России. Об этом сообщает сайт Кремля.

Разговор состоялся накануне вечером. Отмечается, что стороны договорились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Кроме того, «обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес».

Ранее Путин заявил, что за 2019 год в России были пресечены 54 преступления террористической направленности, в том числе 33 теракта.

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