КС: городам нельзя вводить запрет на ларьки на землях многоквартирных домов

Муниципальные власти не могут вводить абсолютный запрет на установку нестационарных торговых объектов (ларьков) на земельных участках под многоквартирными жилыми домами. Это следует из определения Конституционного суда, опубликованного на его сайте, касающегося ситуации в Перми.



«Принимаемые органами местного самоуправления правила благоустройства территории муниципального образования включают в том числе требования к размещению элементов благоустройства. При этом действующим законодательством к элементам благоустройства отнесены и нестационарные торговые объекты, — говорится в определении суда, — Решение вопросов благоустройства территории муниципального образования не может сопровождаться установлением норм права, предполагающих ограничения и запреты в отношении существа (основных характеристик) экономической деятельности, непосредственно не связанных с задачами обустройства комфортной среды обитания городского сообщества и не содержащихся в отраслевом (специальном) законодательстве».

Ранее Калининградский областной суд отклонил иск компании «РостерХит» к городскому совету Калининграда о признании незаконным запрета на установку ларьков на земельных участках многоквартирных жилых домов без включения в схему размещения нестационарных торговых объектов.

«Федеральным земельным и жилищным законодательством, а также законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения не допускается размещение на земельных участках, образованных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных жилых домов, нестационарных торговых объектов», — говорилось в решении суда.

Установление такого запрета обусловлено «социально значимыми целями обеспечения сбалансированного учета социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности, создания безопасной, комфортной и визуально-привлекательной городской среды».

Решение в данный момент обжалуется.

Ранее «РостерХит» привлекали к ответственности за использование ларьков на территории многоквартирных домов.