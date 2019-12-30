Суд отменил «плохое решение» о понуждении ЕСОО обеспечивать УК контейнерами

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение калининградского арбитража, обязывающее мусорного оператора «Единая система обращения с отходами» обеспечить контейнерами управляющую компанию «Лучший дом в г. Зеленоградске». Соответствующее постановление опубликовано в картотеке суда.
Как отмечается в решении суда, на приобретение и установку мусорных контейнеров Правительством Калининградской области выданы субсидии, муниципальными образованиями проводились конкурсы, в результате которых закупались мусорные контейнеры, в том числе для установки в Зеленоградске.
«Расходы на приобретение контейнеров и бункеров и их содержание определяются в размере, не превышающем 1% необходимой валовой выручки регионального оператора на очередной период регулирования, что также не позволяет сделать вывод о том, что именно на регионального оператора возложена такая обязанность, экономически данный вывод не обоснован», — говорится в постановлении суда.
Ранее губернатор Антон Алиханов назвал «плохим» решение Арбитражного суда Калининградской области, согласно которому установка мусорных контейнеров на площадках является обязанностью регионального оператора.Также было отменено другое решение калининградского арбитража, который обязал ЕСОО обеспечить контейнерами управляющую компанию Минобороны.
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