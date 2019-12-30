Суд отменил «плохое решение» о понуждении ЕСОО обеспечивать УК контейнерами

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение калининградского арбитража, обязывающее мусорного оператора «Единая система обращения с отходами» обеспечить контейнерами управляющую компанию «Лучший дом в г. Зеленоградске». Соответствующее постановление опубликовано в картотеке суда.



Как отмечается в решении суда, на приобретение и установку мусорных контейнеров Правительством Калининградской области выданы субсидии, муниципальными образованиями проводились конкурсы, в результате которых закупались мусорные контейнеры, в том числе для установки в Зеленоградске.

«Расходы на приобретение контейнеров и бункеров и их содержание определяются в размере, не превышающем 1% необходимой валовой выручки регионального оператора на очередной период регулирования, что также не позволяет сделать вывод о том, что именно на регионального оператора возложена такая обязанность, экономически данный вывод не обоснован», — говорится в постановлении суда.

Ранее губернатор Антон Алиханов назвал «плохим» решение Арбитражного суда Калининградской области, согласно которому установка мусорных контейнеров на площадках является обязанностью регионального оператора.