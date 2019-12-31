В Кремле считают главным успехом года остановку снижения благосостояния россиян

В Кремле считают главным успехом года остановку снижения благосостояния россиян
Дмитрий Песков. Виталий Невар / Новый Калининград
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Главным успехом уходящего года власти РФ считают остановку тенденции к снижению уровня благосостояния граждан, а главной неудачей — «скромные» темпы роста российской экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«Действительно, по объективным причинам уровень благосостояния россиян или топтался на месте, или сокращался в последние три-четыре года — такая негативная тенденция. В этом году эту тенденцию удалось остановить, и пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но, тем не менее, тенденция ушла в плюс», — уточнил Песков.

Он подчеркнул, что это происходит на фоне «абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности».

«Вот это, наверное, главное достижение — российская экономика, несмотря на недружественную, скажем так, атмосферу, в которой она существует, а также социальная сфера сохраняют свою устойчивость», — подчеркнул Песков и заверил, что есть много резервов для наверстывания темпов роста экономики в предстоящие годы.

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