Федеральный кабмин ради развития страны намерен создать за год 230 законопроектов

Правительство РФ в 2020 году планирует разработать 230 законопроектов. Соответствующий план, утвержденный премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликован на сайте правительства.
«План состоит из 6 разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие, развитие отраслей экономики, развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни, сбалансированное региональное развитие, повышение качества государственного управления», — говорится в документе. .
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