В польском Сейме пригрозили резолюцией против российской трактовки истории

На ближайшем заседании польского Сейма собираются представить проект резолюции против «российской пропаганды, клевещущей на Польшу». Об этом в Twitter написала вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.

«Борьба с ложью о Польше в истории должна быть последовательной и сильной, чтобы быть эффективной, — написала Кидава-Блоньска. — На следующем заседании Сейма я представлю проект резолюции о российской пропаганде, клевещущей на Польшу. Мы должны выработать единую позицию в защиту доброго имени нашей страны!»

Как отмечают СМИ, очередным поводом к напряженности в российско-польских отношениях стало высказывание президента РФ Владимира Путина о дипломате Юзефе Липском, который был послом Польши в Берлине в 1934–1939 годах. Путин назвал его «сволочью» и «антисемитской свиньей». Глава РФ заявил, что посол во время переговоров с Адольфом Гитлером обещал построить в Варшаве памятник в его честь за реализацию идеи о высылке евреев в Африку.