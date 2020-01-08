Экс-глава МИД Латвии признал, что отношения стран Прибалтики с РФ зависят от США

Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия заявил, что недружественные отношения стран Прибалтики с РФ напрямую зависят от позиции США. Об этом пишет РБК.

«Как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции», — сказал он и привел в пример ограничения со стороны США против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода «Северный поток-2».

При этом Юрканс уверен, что после президентских выборов в США в 2020 году ситуация не изменится.



