Победитель торгов пожаловался на нарушение со стороны госпредприятия Хряпченко

Победитель торгов пожаловался на нарушение со стороны госпредприятия Хряпченко
Виталий Невар / Новый Калининград
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области опубликовало жалобу компании «Биллинг онлайн решения» из Екатеринбурга, которая победила в аукционе на печать и доставку квитанций единого мусорного оператора «Единая система обращения с отходами» (ЕСОО), но с ней не был заключен договор. Вместо заключения договора была организована закупка у единственного поставщика, которого УФАС подозревает в сговоре с ЕСОО еще в рамках закупки на рассылку квитанций в 2019 году.

В своей жалобе представитель «Биллинг онлайн решения» отмечает, что, по его мнению, руководство ЕСОО не имело права признавать его компанию уклонившейся от заключения контракта, так как он может быть заключен не ранее чем через 10 и не позднее чем через 20 дней после публикации итогового протокола, которая состоялась 10 декабря. В ЕСОО же сочли, что компания должна была подписать договор до 18 декабря и на основании неподписания договора признали ее уклонившейся от заключения контракта.

После этого были объявлена закупка у единственного поставщика по стартовой цене аукциона (33,9 млн руб.) — компании «Рефайди Балтия» — по цене на 60% выше той, что предложили «Биллинг онлайн решения», а также дополнительная закупка у единственного поставщика на 390 тыс. «по расчету льгот по начислению платы». В «Биллинг онлайн решения» выделение данной дополнительной закупки из основной закупаемой услуги по рассылке квитанций считают необоснованным.

«Для заявителя жалобы не очевидна необходимость выделения двух закупок у единственного поставщика поскольку, по нашему мнению, услуги из договора № 223-ЕП19208 пересекаются с услугами договора № 2019.539749», — говорится в жалобе.

УФАС вынесло решение о приостановлении закупки услуги по рассылке квитанций через аукцион до рассмотрения жалобы «Биллинг онлайн решений» по существу. Как пояснили «Новому Калининграду» в УФАС, договор с «Рефайди Балтия» уже был заключен по состоянию на момент поступления жалобы, поэтому на него блокировка не распространяется.

Напомним, что на 2019 год ЕСОО заключило 4 контракта с «Рефайди Балтия» на 28 млн руб., раздробив закупку. Сначала УФАС, а потом суд признали действия незаконными. В УФАС сочли, что госпредприятие специально раздробило закупку, чтобы не проводить аукцион, а закупить однотипные услуги у единственного поставщика, то есть без проведения конкурентных торгов.

Недавно УФАС возбудило дело, в рамках которого будет пытаться доказать сговор ЕСОО и «Рефайди Балтия». Если это удастся сделать, то госпредприятию грозит штраф в размере 7-8 млн руб.
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