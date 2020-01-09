Областные власти определили основания для отказа в соцпомощи

Правительство Калининградской области утвердило критерии нуждаемости в получении социальной помощи. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации и является следствием разработки так называемого социального кодекса, принятого в октябре.



Согласно тексту документа, на пособия на ребенка, пособия студенческим семьям, имеющим детей, ежемесячную денежную выплату многодетной семье, компенсации родительской платы в детсадах могут претендовать люди с доходом не более одного прожиточного минимума на члена семьи.

Права на дополнительный областной материнский капитал семья лишается, если доход в ней в среднем на человека составляет свыше 1,5 прожиточного минимума; единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия на ребенка-инвалида при доходе в размере 2-ух величин прожиточного минимума.

В областном маткапитале планируется отказывать, если среднедушевой доход выше 3,5 прожиточных минимумов.

Размер прожиточного минимума в Калининградской области в третьем квартале 2019 года составлял 11,4 тыс. руб.

Во всех случаях речь идет о доходе, полученном в квартале, предшествующем обращению за соцпомощью.

Также человек лишается права на соцпомощь от области, если у семьи на счету лежит сумма, превышающая десятикратный размер прожиточного минимума или объем движения средств на счетах членов семьи превышает на 50% размер их доходов.

На соцподдержку не имеют права претендовать владельцы новых автомобилей и мотоциклов (до 5 лет), или если единиц транспорта более одной, владельцы более одного жилого помещения или земельного участка (для многодетных семей допускается владение 2 земельных участков) или нежилого здания.