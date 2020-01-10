Белоруссия ввела экологический налог за прокачку нефти по своей территории

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому вводится экологический налог на транзитную транспортировку по территории страны нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу президента.
"В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%«,— говорится в сообщении.Как отмечает «Коммерсант» поставки нефти из России в Белоруссию были приостановлены с начала года, так как стороны не смогли заключить договор на 2020 год после окончания действовавших до 1 января соглашений. Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов. При этом транзит нефти сохраняется. С 4 января прокачку нефти из России на белорусские НПЗ восстановили.
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