Власти Франции отзывают предложение повысить пенсионный возраст из-за протестов

Правительство Франции выразило готовность исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого выплачивается пенсия в полном объеме. Об этом говорится в письме премьер-министра Франции Эдуара Филиппа к профсоюзным синдикатам, передает в субботу ТАСС.



«Чтобы продемонстрировать мое доверие к социальным партнерам, я готов отозвать из проекта закона меру, предусматривающую постепенное приближении начиная с 2022 года возраста [с которого выплачивается пенсия в полном объеме] к 64 годам в 2027 году», — говорится в письме Филиппа.

Этот пункт вызывал наибольшее недовольство профсоюзов, которые с 5 декабря проводят забастовку против пенсионной реформы, отмечает агентство.

Ранее Госдума утвердила, а президент Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста в России. Пенсионная реформа предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 60 для женщин и до 65 для мужчин. Согласно соцопросам, ее не поддержали большинство россиян.