Власти Франции отзывают предложение повысить пенсионный возраст из-за протестов

Власти Франции отзывают предложение повысить пенсионный возраст из-за протестов
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Повышение пенсионного возраста

Правительство Франции выразило готовность исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого выплачивается пенсия в полном объеме. Об этом говорится в письме премьер-министра Франции Эдуара Филиппа к профсоюзным синдикатам, передает в субботу ТАСС.

«Чтобы продемонстрировать мое доверие к социальным партнерам, я готов отозвать из проекта закона меру, предусматривающую постепенное приближении начиная с 2022 года возраста [с которого выплачивается пенсия в полном объеме] к 64 годам в 2027 году», — говорится в письме Филиппа.

Этот пункт вызывал наибольшее недовольство профсоюзов, которые с 5 декабря проводят забастовку против пенсионной реформы, отмечает агентство.

Ранее Госдума утвердила, а президент Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста в России. Пенсионная реформа предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 60 для женщин и до 65 для мужчин. Согласно соцопросам, ее не поддержали большинство россиян.

Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter