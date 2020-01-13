В калининградских садовых обществах хотят разрешить строить вплотную к границе участка

В калининградских садовых обществах хотят разрешить строить вплотную к границе участка
Виталий Невар / Новый Калининград
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Администрация Калининграда объявила о начале процедуры общественных обсуждений изменений в градостроительного регламента, установленного для территориальной зоны садоводства (индекс — «Ж-5»). Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Вносятся изменения в градостроительный регламент, установленный для территориальной зоны садоводства (индекс — „Ж-5“) — минимальный отступ от границ земельного участка с видом разрешенного использования „ведение садоводства“ в целях определения места допустимого размещения садового (жилого) дома может составлять 0 метров при условии взаимного согласия правообладателей смежных земельных участков», — отмечают в администрации.

Материалы о планируемых изменениях будут демонстрироваться в МФЦ в здании городской администрации с 24 января по 3 февраля.

Действующая редакция правил землепользования и застройки предполагает обязательный отступ от границы участка не менее 3 метров.



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