Бывший мэр Калининграда остался на дне рейтинга эффективности депутатов Госдумы

Бывший мэр Калининграда остался на дне рейтинга эффективности депутатов Госдумы
Александр Ярошук. Виталий Невар / Новый Калининград
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Депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук снова занял одно из последних мест в рейтинге «Коэффициент полезности депутатов Госдумы». На документ, составленный политологами Дмитрием Гусевым и Алексеем Мартыновым, ссылается газета «Коммерсант».

В общем рейтинге Ярошук занял 436 место из 444 (в прошлый раз он находился на 435 строке). При этом у него оказался один из наименьших коэффициентов переизбираемости — 1,6 из 10 возможных баллов.

Еще один депутат от региона Александр Пятикоп оказался на 126 месте (ранее — на 111). Индекс его переизбираемости является средним — 4 балла.

Как отмечают эксперты, до следующих выборов в Госдуму остается 19 месяцев. При этом они уверены, что у половины парламентариев нет шансов на переизбрание, причем наиболее высокая ротация состоится в «Справедливой России», самая низкая в «Единой России».

Исследование в период осенней сессии Госдумы с сентября по декабрь 2019 года и состояло из 4 неравновесных индексов: индекс народного голосования (возможности депутата мобилизовать сторонников), индекс активности депутата в Госдуме (законотворческая активность депутата), индекс медийности (количество упоминаний о депутате в СМИ и информационном поле), экспертный индекс работы в регионе (оценка работы депутатов на конкретной территории экспертами).         

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