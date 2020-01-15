СК: часть документов по делу о хищениях на стройке порта в Пионерском нашлась в бане

Те, кто причастен к хищениям 1,6 млрд рублей при строительстве порта в Пионерском, готовились к тому, что «к ним придут». Часть документов была приготовлена к сожжению, остальные хранились так, что найти их мог «только знающий человек». Об этом заявил в интервью «Российской газете» в среду и. о. руководителя Северо-Западного СУ на транспорте СК России Павел Выменец.



Он напомнил, что всего проект оценивается в 7,3 млрд, а подрядчик получил аванс в 3,6 млрд рублей. «Однако к настоящему моменту акты выполненных работ есть только на два миллиарда. При этом объект готов не более чем на четверть, а куда ушли 1,6 миллиарда рублей, в организации разумно объяснить не могут. По данным Росфинмониторинга, они буквально просочились сквозь сито. Генподрядчик распределил их на счета четырех аффилированных организаций, далее — на иные организации, потом обращенные в свою пользу средства поступали на счета более 150 физических лиц. Причем в Самаре — учредители зарегистрированы там», — рассказал Выменец.

По его словам, в здании, где находился их офис, было оборудовано помещение со входом из другого подъезда. В нем располагались серверная и склад документов, «чтобы найти их мог только знающий человек». «У одного из фигурантов этого дела в бане мы нашли документы, связанные с исполнением госконтракта и приготовленные к сожжению. Может быть, через час улики уже были бы уничтожены. То есть люди, которые решились похитить деньги у государства — весьма дерзкие. Просто они не ожидали, что мы начнем работать, не дожидаясь истечения срока контракта», — сообщил представитель СК.