СК: часть документов по делу о хищениях на стройке порта в Пионерском нашлась в бане

СК: часть документов по делу о хищениях на стройке порта в Пионерском нашлась в бане
Фото / пресс-служба областного правительства
Все новости по теме: Строительство глубоководного порта в регионе

Те, кто причастен к хищениям 1,6 млрд рублей при строительстве порта в Пионерском, готовились к тому, что «к ним придут». Часть документов была приготовлена к сожжению, остальные хранились так, что найти их мог «только знающий человек». Об этом заявил в интервью «Российской газете» в среду и. о. руководителя Северо-Западного СУ на транспорте СК России Павел Выменец.

Он напомнил, что всего проект оценивается в 7,3 млрд, а подрядчик получил аванс в 3,6 млрд рублей. «Однако к настоящему моменту акты выполненных работ есть только на два миллиарда. При этом объект готов не более чем на четверть, а куда ушли 1,6 миллиарда рублей, в организации разумно объяснить не могут. По данным Росфинмониторинга, они буквально просочились сквозь сито. Генподрядчик распределил их на счета четырех аффилированных организаций, далее — на иные организации, потом обращенные в свою пользу средства поступали на счета более 150 физических лиц. Причем в Самаре — учредители зарегистрированы там», — рассказал Выменец.

По его словам, в здании, где находился их офис, было оборудовано помещение со входом из другого подъезда. В нем располагались серверная и склад документов, «чтобы найти их мог только знающий человек». «У одного из фигурантов этого дела в бане мы нашли документы, связанные с исполнением госконтракта и приготовленные к сожжению. Может быть, через час улики уже были бы уничтожены. То есть люди, которые решились похитить деньги у государства — весьма дерзкие. Просто они не ожидали, что мы начнем работать, не дожидаясь истечения срока контракта», — сообщил представитель СК.

Напомним, в ноябре «Росморпорт» расторг контракт с самарской компанией «Больверк», которая занималась строительством. Работы на объекте фактически не ведутся с лета этого года. Руководство «Больверка» подозревают в хищении 1,6 млрд рублей, компания признана банкротом. При этом силовики публично не обращают внимания на роль Министерства транспорта в ситуации с провалом строительства порта. Минтранс имел опосредованное отношение к «Больверку»: 100% долей в компании заложены в «Государственной Транспортной Лизинговой Компании», которая принадлежит Минтрансу, с марта 2018 года.
Комментировать (7)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter