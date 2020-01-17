Мишустин подписал первое распоряжение о кадровом назначении в качестве премьера

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал своё первое распоряжение о кадровом назначении. В качестве своего преемника в кресле главы Федеральной налоговой службы он назначил Даниила Егорова. Документ опубликован на сайте Правительства РФ в пятницу, 17 января.



«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности», — указано в распоряжении.

Ранее Егоров занимал должность заместителя главы ФНС. На сайте службы указано, что он родился родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1998 году окончил Московский Российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция.