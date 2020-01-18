Украина планирует снизить напряженность в отношениях с Россией

Украина планирует снизить напряженность в отношениях с Россией
Виталий Невар / Новый Калининград
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Украина задумалась о мерах по уменьшению вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях. Это предусматривается стратегией национальной безопасности Украины «Безопасность человека — безопасность страны», которая была рассмотрена на заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского в пятницу, пишет «Интерфакс».

«Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях», — сообщается на официальном сайте главы государства.

Помимо этого, приоритетными направлениями политики нацбезопасности в проекте Стратегии определяется обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО), восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

«Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществления комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасности, гуманитарных и экономических мер «Крым — это Украина», — отмечается в сообщении.


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