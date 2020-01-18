МИД РФ призвал ООН и ОБСЕ пресечь «двойную дискриминацию» русского языка на Украине

Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы «дать адекватную оценку» действиям Киева в связи с принятием парламентом Украины закона «Об общем среднем образовании», который в министерстве считают дискриминационным. Об этом пишет «Коммерсант».

По мнению МИД РФ, «русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации». «Официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств»,— говорится в комментарии министерства.

Уточняется, что согласно новому закону вводится три модели изучения украинского языка. Первая модель — для коренных народов страны, не проживающих в языковой среде своего языка. Они будут обучаться на языке коренного народа с 1 до 11 (12) класса и вместе с этим учить украинский. Вторая модель — для школ с обучением на языке нацменьшинств. В них с пятого класса не менее 20% учебного времени должно преподаваться на украинском. К девятому классу на госязыке Украины должны преподавать 40% предметов, со старшей школы — не менее 60%. Третья модель — для остальных нацменьшинств Украины. Для них в начальной школе предметы будут вести на языке меньшинства и на украинском. С пятого класса не менее 80% всех предметов должны быть на украинском.