МИД РФ призвал ООН и ОБСЕ пресечь «двойную дискриминацию» русского языка на Украине

МИД РФ призвал ООН и ОБСЕ пресечь «двойную дискриминацию» русского языка на Украине
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: События на Украине

Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы «дать адекватную оценку» действиям Киева в связи с принятием парламентом Украины закона «Об общем среднем образовании», который в министерстве считают дискриминационным. Об этом пишет «Коммерсант».

По мнению МИД РФ, «русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации». «Официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств»,— говорится в комментарии министерства.

Уточняется, что согласно новому закону вводится три модели изучения украинского языка. Первая модель — для коренных народов страны, не проживающих в языковой среде своего языка. Они будут обучаться на языке коренного народа с 1 до 11 (12) класса и вместе с этим учить украинский. Вторая модель — для школ с обучением на языке нацменьшинств. В них с пятого класса не менее 20% учебного времени должно преподаваться на украинском. К девятому классу на госязыке Украины должны преподавать 40% предметов, со старшей школы — не менее 60%. Третья модель — для остальных нацменьшинств Украины. Для них в начальной школе предметы будут вести на языке меньшинства и на украинском. С пятого класса не менее 80% всех предметов должны быть на украинском.

Комментировать (9)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter