Польша составила перечень культурных объектов, утраченных из-за советских властей

Польша составила список объектов культурного наследия, которые, по ее мнению, утрачены по вине СССР. Соответствующий перечень опубликовал в Twitter МИД Польши. Как утверждает министерство, польская культура «понесла огромные потери» из-за действий советских властей, пишет «Коммерсант».

В перечень внесены картины: «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Мадонна с младенцем и попугаем в пейзаже» неизвестного художника XVI века, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, «Портрет Иоганна фон Шварцвальдта» Ганса Гольбейна, «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего, «Диптих зимних полей» голландского художника XV века.

Польский МИД подчеркивает, что «специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польского искусства, многие из которых до сих пор находятся в России». «Красная Армия и НКВД неоднократно уничтожали и конфисковывали то, что немцы не могли ограбить или сжечь»,— добавили в министерстве.