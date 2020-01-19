Путин: не позволим никому стереть память о Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что не допустит, чтобы кто-то забыл о событиях Великой Отечественной войны. Фрагмент интервью был показан на телеканале «Россия-1», пишет ТАСС.



«Все забывается, все стирается. Не можем позволить никому стереть, не позволим», — сказал Путин.

Как напоминает издание, ранее президент в послании Федеральному собранию сообщил, что в РФ появится комплекс архивных документов по истории Второй мировой войны, доступных для всего мира. По словам главы государства, создание такого архива — «наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями».