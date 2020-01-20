«Усилится роль президента»: что Путин предложил изменить в Конституции

В рамках поправок в Конституцию президент Владимир Путин предлагает создать Госсовет как «простой орган при президенте» без дополнительных конституционных полномочий. К таким выводам, проанализировав поправки, внесенные в Госдуму президентом, пришел специалист по конституционному праву, заместитель председателя Калининградского регионального отделения Ассоциации юристов Алексей Елаев. Краткий анализ он опубликовал себя на странице в Facebook.

Предлагается ограничение нахождения одного и того же человека на посту президента двумя сроками всего, а не подряд, как сейчас (именно благодаря такой формулировке Владимир Путин занимает свой пост в общей сложности четвертый срок).

«Членов правительства всё равно будет назначать президент, просто с согласия Госдумы или после консультаций с Совфедом. Отстранять можно невозбранно», — комментирует Елаев поправки в части расширения участия парламента в процессе назначения членов Федерального правительства.

Планируется изменить порядок назначения и прекращения полномочий судей и прокуроров — усиливается роль президента. Значительно сокращается число судей конституционного суда (с 19 до 11).

«Примата российских законов над международным правом не будет — это будет касаться только Конституции и решений межгосударственных органов, противоречащих ей», — отмечает эксперт.

Роль Совета Федерации в рамках предложенных поправок сильно не возрастает, отметил Алексей Елаев в разговоре с «Новым Калининградом», так как предполагает введение процедуры консультаций при назначении «силовых министров» и областных прокуроров, что по сути означает просто принятие мнения сенаторов к сведению, но не голосование их по вопросу согласования той или иной кандидатуры.