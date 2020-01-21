Опрос: назначение Мишустина сочли «хорошим знаком перемен» всего 12% калининградцев

Опрос: назначение Мишустина сочли «хорошим знаком перемен» всего 12% калининградцев
Михаил Мишустин / ФНС
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Назначение Михаила Мишустина на должность премьер-министра Правительства РФ восприняли как «хороший знак будущих перемен» 12% жителей Калининграда, принявших участие в опросе Калининградской социологической службы.

Почти 23% опрошенных надеются, что в стране будут перемены. Более 13% сомневаются, что ситуацию в стране можно изменить.

Почти 17% участников опроса заявили, что «ни в кого и ни во что уже не верят».

72,2% калининградцев, по данным опроса, положительно или скорее положительно отнеслись к отставке премьера Дмитрия Медведева и его правительства. 

Опрос проводился в городе Калининграде 16-18 января 2020 года. В опросе участвовало 740 респондентов.


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