Опрос: назначение Мишустина сочли «хорошим знаком перемен» всего 12% калининградцев

Назначение Михаила Мишустина на должность премьер-министра Правительства РФ восприняли как «хороший знак будущих перемен» 12% жителей Калининграда, принявших участие в опросе Калининградской социологической службы.



Почти 23% опрошенных надеются, что в стране будут перемены. Более 13% сомневаются, что ситуацию в стране можно изменить.

Почти 17% участников опроса заявили, что «ни в кого и ни во что уже не верят».

72,2% калининградцев, по данным опроса, положительно или скорее положительно отнеслись к отставке премьера Дмитрия Медведева и его правительства.

Опрос проводился в городе Калининграде 16-18 января 2020 года. В опросе участвовало 740 респондентов.