СМИ: екатеринбуржца судят за шутку про Цуканова-«польского шпиона»

СМИ: екатеринбуржца судят за шутку про Цуканова-«польского шпиона»
Николай Цуканов. Фото — Виталий Невар / Новый Калининград
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В Екатеринбурге идет судебный процесс на «пиарщиком и юмористом» Ярославом Ширшиковым, который, по его словам, в шутку назвал экс-калининградского губернатора и полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова «польским шпионом». Об этом сообщает «Новая газета».

Основанием для возбуждения уголовного дела против екатеринбуржца за клевету на полпреда стал опубликованный им скриншот обращения Ширшикова к президенту Владимиру Путину, в котором предлагалось передать силовикам «бывшего УрФО», что он принимает у них присягу на следующий день и просит передать Цуканову, чтобы тот передал резиденцию в «кратчайшие сроки». «Президент Уральской Республики ротмистр Ширшиков», — подписал свое обращение обвиняемый.

Ранее Ширшиков уже обращался к Путину с просьбой выделять ему по 4 млн руб. в месяц на «возрождение гусарства», чтобы выполнять главную обязанность гусара — «красиво кутить».

Свои словам по поводу Цуканова Ширшиков называет шуткой. «Это, конечно, была просто шутка. Хотя я действительно подал это обращение через интернет-приемную президента. Путин-то двадцать лет страну троллит, можно же и его кому-то потроллить? Отсыл к Цуканову понятен — у него прошлым летом помощника арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Польши. Вот я и решил это высмеять», — цитирует «Новая Газета» Ширшикова.

23 июля помощнику Цуканова, экс-главе областного агентства по имуществу Александру Воробьеву предъявили обвинение в государственной измене.
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