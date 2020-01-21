Стало известно, кто вошел в новое Правительство РФ (список)

Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину состав нового кабинета министров, пишет во вторник РБК.
В новое правительство вошли:
Первый вице-премьер — Андрей Белоусов (экс-помощник главы государства по экономическим вопросам),
Вице-премьер — Дмитрий Григоренко (глава аппарата правительства),
Вице-премьер — Юрий Трутнев (полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, сохранил пост),
Вице-премьер — Виктория Абрамченко (экс-глава Росреестра),
Вице-премьер — Юрий Борисов (сохранил пост),
Вице-премьер — Татьяна Голикова (сохранила пост),
Вице-премьер — Алексей Оверчук (бывший замруководителя Федеральной налоговой службы),
Вице-премьер — Марат Хуснуллин (бывший заместитель мэра Москвы),
Вице-премьер — Дмитрий Чернышенко (гендиректор «Газпром Медиа»),
Министр просвещения — Сергей Кравцов (экс-глава Рособрнадзора),
Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков (ректор Тюменского государственного университета),
Министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов (сохранил пост),
Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин (сохранил пост),
Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев (сохранил пост),
Министр юстиции — Константин Чуйченко (бвший руководитель аппарата правительства),
Министр иностранных дел — Сергей Лавров (сохранил пост),
Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров (сохранил пост),
Министр культуры — Ольга Любимова (экс-глава департамента кинематографии министерства),
Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев (сохранил пост),
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев (вице-президент «Ростелекома»),
Министр энергетики — Александр Новак (сохранил пост),
Министр экономического развития — Максим Решетников (ранее — губернатор Пермского края),
Министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев (сохранил пост),
Министр финансов — Антон Силуанов (сохранил пост),
Министр здравоохранения — Михаил Мурашко (ранее — глава Росздравнадзора),
Министр транспорта — Евгений Дитрих (сохранил пост),
Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев (сохранил пост),
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков (бывший замминистра финансов),
Министр обороны — Сергей Шойгу (сохранил пост),
Министр спорта — Олег Матыцин (президент федерации студенческого спорта).
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