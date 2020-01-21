Стало известно, кто вошел в новое Правительство РФ (список)

Стало известно, кто вошел в новое Правительство РФ (список)
Виталий Невар / Новый Калининград
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Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину состав нового кабинета министров, пишет во вторник РБК.

В новое правительство вошли:

Первый вице-премьер — Андрей Белоусов (экс-помощник главы государства по экономическим вопросам),

Вице-премьер — Дмитрий Григоренко (глава аппарата правительства),

Вице-премьер — Юрий Трутнев (полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, сохранил пост),

Вице-премьер — Виктория Абрамченко (экс-глава Росреестра),

Вице-премьер — Юрий Борисов (сохранил пост),

Вице-премьер — Татьяна Голикова (сохранила пост),

Вице-премьер — Алексей Оверчук (бывший замруководителя Федеральной налоговой службы),

Вице-премьер — Марат Хуснуллин (бывший заместитель мэра Москвы),

Вице-премьер — Дмитрий Чернышенко (гендиректор «Газпром Медиа»),

Министр просвещения — Сергей Кравцов (экс-глава Рособрнадзора),

Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков (ректор Тюменского государственного университета),

Министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов (сохранил пост),

Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин (сохранил пост),

Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев (сохранил пост),

Министр юстиции — Константин Чуйченко (бвший руководитель аппарата правительства),

Министр иностранных дел — Сергей Лавров (сохранил пост),

Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров (сохранил пост),

Министр культуры — Ольга Любимова (экс-глава департамента кинематографии министерства),

Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев (сохранил пост),

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев (вице-президент «Ростелекома»),

Министр энергетики — Александр Новак (сохранил пост),

Министр экономического развития — Максим Решетников (ранее — губернатор Пермского края),

Министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев (сохранил пост),

Министр финансов — Антон Силуанов (сохранил пост),

Министр здравоохранения — Михаил Мурашко (ранее — глава Росздравнадзора),

Министр транспорта — Евгений Дитрих (сохранил пост),

Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев (сохранил пост),

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков (бывший замминистра финансов),

Министр обороны — Сергей Шойгу (сохранил пост),

Министр спорта — Олег Матыцин (президент федерации студенческого спорта).



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