Власти организовали торги для нужд «Безопасного города» с невыполнимыми условиями

Управление федеральной антимонопольной службы признало обоснованной жалобу компании «Сибавтомет» на закупку, организованную Конкурсным агентством Калининградской области по заказу областного госучреждения «Безопасный город». Соответствующее решение опубликовано на сайте госзакупок.



Как видно из аукционной документации, областные власти решили закупить услуги фотофиксации нарушений правил дорожного движения с 14-ти камер с 1 февраля по 31 декабря 2020 года с максимальной ценой почти 12 млн руб. При этом контракт по итогам закупки планировалось подписать только 25 января, менее чем за неделю до начала оказания услуг.

В процессе разбирательства в УФАС сам представитель «Безопасного города» признал, что установить и подключить камеры возможно «не ранее одного месяца с момента заключения контракта», чем подтвердил доводы, изложенные в жалобе.

«Безопасный город» признали нарушившим законодательство и выдали предписание об устранении нарушений.

Из-за специфически сформулированных условий заказа на торги заявилась единственная компания «Универсал-М», предложившая максимальную цену.