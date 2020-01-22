УФАС: «Водоканал» с нарушением организовал закупку реагентов на 129 млн

УФАС: «Водоканал» с нарушением организовал закупку реагентов на 129 млн
Виталий Невар / Новый Калининград
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Управление Федеральной антимонопольной службы Калининградской области признала обоснованной жалобу «ГК Трейд» на закупку реагентов для очистки стоков калининградского «Водоканала» ценой 129 млн руб. Соответствующее решение опубликовано в картотеке ФАС.

Как видно из решения комиссии УФАС, областное госпредприятие, по мнению антимонопольщиков, не имело права включать в качестве обязательного требования к потенциальному подрядчику наличие дилерского соглашения с производителем реагентов, но сделало это.

«Представление участником закупки дилерского соглашения о предоставлении интересов производителя в силу требований действующего законодательства не относится к числу документов, которые должны гарантировать качество и технические характеристики закупаемого заказчиком товара. Кроме того, исполнение участником закупки вышеизложенного требования не зависит от воли последнего и поставлено в зависимость от третьих лиц (проставление отметки производителя о достоверности)», — говорится в решении УФАС.

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