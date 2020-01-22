УФАС: «Водоканал» с нарушением организовал закупку реагентов на 129 млн

Управление Федеральной антимонопольной службы Калининградской области признала обоснованной жалобу «ГК Трейд» на закупку реагентов для очистки стоков калининградского «Водоканала» ценой 129 млн руб. Соответствующее решение опубликовано в картотеке ФАС.



Как видно из решения комиссии УФАС, областное госпредприятие, по мнению антимонопольщиков, не имело права включать в качестве обязательного требования к потенциальному подрядчику наличие дилерского соглашения с производителем реагентов, но сделало это.

«Представление участником закупки дилерского соглашения о предоставлении интересов производителя в силу требований действующего законодательства не относится к числу документов, которые должны гарантировать качество и технические характеристики закупаемого заказчиком товара. Кроме того, исполнение участником закупки вышеизложенного требования не зависит от воли последнего и поставлено в зависимость от третьих лиц (проставление отметки производителя о достоверности)», — говорится в решении УФАС.