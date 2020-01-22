РБК: экс-вице-премьеру Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»

Бывшему вице-премьеру Максиму Акимову поступило предложение занять должность генерального директора «Почты России». Он его принял. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники из окружения чиновника.

Акимов занимал пост вице-премьера с 2018 года, курировал в правительстве отрасли связи, транспорта, развитие цифровой экономики. По информации РБК, ранее Акимову предложили возглавить Калужскую область, он отказался.

Представитель «Почты России» отметил, что у них нет информации о смене генерального директора. Николай Подгузов возглавил акционерное общество в 2017 году (на тот момент это было ФГУП). Под его руководством прошло акционирование. Собеседник РБК назвал основным достижением Подгузова на посту главы «Почты России» «оцифровку» компании.

«Повысилось качество и скорость сервисов, и была проведена глубокая интеграция с таможенными службами. Также Подгузов начал развивать новые направления — не только импортные каналы, но и услуги для бизнеса по экспорту», — отметил собеседник РБК.

Формальных нареканий к Подгузову практически не было. Только спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко критиковала его за «пиар» на почтовых дронах и незнание реальных зарплат почтальонов.