Экс-глава Минтруда назначен председателем правления Пенсионного фонда России

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил экс-министра труда Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда России. Распоряжение опубликовано на сайте правительства в четверг, пишет «Интерфакс».
Как напоминает информагентство, Максиму Топилину 52 года. До 2020 года Топилин был министром труда и социальной защиты. При нем произошло вызвавшее негативную реакцию россиян повышение пенсионного возраста в стране.
В кабмине Мишустина кресло главы Минтруда получил выходец из Самарской области Антон Котяков.
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