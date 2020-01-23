Экс-глава Минтруда назначен председателем правления Пенсионного фонда России

Экс-глава Минтруда назначен председателем правления Пенсионного фонда России
Виталий Невар / Новый Калининград
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Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил экс-министра труда Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда России. Распоряжение опубликовано на сайте правительства в четверг, пишет «Интерфакс».

Как напоминает информагентство, Максиму Топилину 52 года. До 2020 года Топилин был министром труда и социальной защиты. При нем произошло вызвавшее негативную реакцию россиян повышение пенсионного возраста в стране.

В кабмине Мишустина кресло главы Минтруда получил выходец из Самарской области Антон Котяков.

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