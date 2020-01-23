ЕСОО не удалось наказать компанию, выигравшую ее аукцион на рассылку квитанций

Управление Федеральной антимонопольной службы отказало региональному мусорному оператору «Единая служба обращения с отходами» о включении компании «Биллинг Онлайн Решения» в реестр недобросовестных поставщиков. Это следует из опубликованного в картотеке решений ФАС заключения.



Данная компания из Екатеринбурга в декабре выиграла аукцион на рассылку квитанций за вывоз мусора со значительным снижением стартовой цены. Однако ЕСОО отказалась с ней заключать контракт, признав компанию уклонившейся от заключения договора. После чего госпредприятие провело закупку у единственного поставщика по цене на 60% выше у компании, с которой УФАС подозревает руководство ЕСОО в сговоре.

«Биллинг Онлайн Решения» пожаловались на действия руководства ЕСОО еще в декабре. После этой жалобы ЕСОО и потребовало включить компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Включение в данные реестр по 223-ФЗ («О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») означает запрет компании в дальнейшем участвовать в госзакупках по этому закону.

Как говорится в заключении УФАС, «Биллинг Онлайн Решения» имел намерение заключить договор и предпринял все от него зависящие для подписания договора, но, предположительно, был введен в заблуждение информацией о сроках заключения контракта, опубликованной на электронной цифровой площадке и содержащейся в письмах ЕСОО. В частности, информация на электронной площадке свидетельствовала, что компания должна заключить договор в период с 21 по 31 декабря. В переписке с компанией ЕСОО сообщала, что планирует заключить договор 23 декабря. Но затем госпредприятие Алексея Хряпченко интерпретировало законодательство таким образом, что уже 19 декабря признало победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта и провело новую неконкурентную закупку по значительно более высокой цене.

Как сообщили «Новому Калининграду» в УФАС, жалоба компании из Екатеринбурга на действия УФАС уже рассмотрена и решение готовится к опубликованию.

На своем сайте ЕСОО опубликовала релиз, в котором сообщила, что «Калининградское УФАС России не включило компанию в указанный реестр, несмотря на то, что по идентичным основаниям антимонопольный орган обычно принимает диаметрально противоположные решения». О каких именно решениях УФАС идет речь, в сообщении госпредприятия не уточняется.