Алиханов о реновации: давно ждем распространения на наш регион

Алиханов о реновации: давно ждем распространения на наш регион
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Политика

Калининградские власти поддерживают запуск всероссийской программы реновации жилья. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил изданию «Ведомости».

«Мы давно ждем распространения этой практики на наш регион», — сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов: реновация могла бы решить проблемы несоответствия советских градостроительных решений современным условиям развития города.

О желании запустить всероссийскую программу реновации ранее заявил новый зампред правительства России Марат Хуснуллин.

Программа реновации в Москве с расселением старых пятиэтажек и строительстве на их месте более высоких домов стартовала в 2017 году и сопровождалась протестами со стороны жильцов пятиэтажек.

Как отмечают «Ведомости», программа реновации предусматривает расселение в Москве из старых пятиэтажек почти 1 млн человек, власти оценивали ее в 3 трлн руб. Город собирается построить 17–18 млн кв. м жилья для переселенцев и столько же на продажу, чтобы окупить проект.

Как отметил губернатор Алиханов, говоря об источниках финансирования реновации в Калининградской области, регионального бюджета хватает только на социальные и транспортные объекты.

Комментировать (19)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter