Алиханов о реновации: давно ждем распространения на наш регион

Калининградские власти поддерживают запуск всероссийской программы реновации жилья. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил изданию «Ведомости».



«Мы давно ждем распространения этой практики на наш регион», — сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов: реновация могла бы решить проблемы несоответствия советских градостроительных решений современным условиям развития города.

О желании запустить всероссийскую программу реновации ранее заявил новый зампред правительства России Марат Хуснуллин.

Программа реновации в Москве с расселением старых пятиэтажек и строительстве на их месте более высоких домов стартовала в 2017 году и сопровождалась протестами со стороны жильцов пятиэтажек.

Как отмечают «Ведомости», программа реновации предусматривает расселение в Москве из старых пятиэтажек почти 1 млн человек, власти оценивали ее в 3 трлн руб. Город собирается построить 17–18 млн кв. м жилья для переселенцев и столько же на продажу, чтобы окупить проект.

Как отметил губернатор Алиханов, говоря об источниках финансирования реновации в Калининградской области, регионального бюджета хватает только на социальные и транспортные объекты.