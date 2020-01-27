Путина не пригласили в Польшу на памятные мероприятия по Холокосту

Президента России Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по поводу 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Россию представляет посол Сергей Андреев. В ходе мероприятий посол ответил журналистам, что Польша находится в неоплатном долгу перед Россией, а не наоборот.

«Польша существует сегодня благодаря победе Советского Союза во Второй мировой войне. Не будь этой Победы, не было бы ни Польши, ни поляков на этой земле. Известно, какая судьба была уготовлена этой стране и ее народу главарями Третьего рейха», — сказал Андреев.

«Поэтому, если уж говорить о долгах, то это Польша в неоплатном долгу и перед Россией, и перед другими государствами бывшего Советского Союза», — добавил он.

Ранее Польша оценила ущерб от Второй мировой примерно в $1 трлн.

Дипломаты из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Румынии написали совместное письмо, где отметили, что соглашение нацистской Германии и Советского Союза привело к началу Второй мировой войны и обрекло Европу на десятилетия страданий.