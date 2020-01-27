КС поручил пересмотреть дело активиста, которого посадили в тюрьму за мирный протест

КС поручил пересмотреть дело активиста, которого посадили в тюрьму за мирный протест
Виталий Невар / Новый Калининград
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Конституционный суд поручил пересмотреть приговор фигуранту «московского дела» Константину Котову, который был признан виновным по статье 212 УК России (нарушение установленного порядка проведения собраний и митингов) и приговорен к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщает РБК со ссылкой на определение суда.

В судебном акте говорится, что  решения по делу Котова приняты в истолковании, которое расходится с конституционно-правовым смыслом статьи. Там напомнили о постановлении 2017 года, которое было принято по жалобе Ильдара Дадина.

Как отмечает КС, суды при рассмотрении дела активиста не касались вопросов, утратило ли публичное мероприятие мирный характер и был ли кому-либо нанесен ущерб. «А именно наличие указанных обстоятельств является необходимым условием лишения свободы», — говорится в документе.

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