Стало известно имя нового гендиректора мусорной госкомпании

Стало известно имя нового гендиректора мусорной госкомпании
Виталий Невар / Новый Калининград
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Назначен новый гендиректор госкомпании «Российский экологический оператор». Им стал Илья Гудков, распоряжение о назначении опубликовано на сайте правительства.

Подписал документ премьер-министр России Михаил Мишустин. Гудков будет занимать должность три года. РБК приводят слова представителя Минприроды Натальи Хлопуновой. Она считает назначение Гудкова «очень полезным для отрасли», поскольку он «высокий профессионал».

Должность гендиректор госкомпании «Российский экологический оператор» прежде занимал Денис Буцаев, который ушел в отставку в ноябре 2019 года.

Напомним, мусорная реформа стартовала в России с января прошлого года. В ходе реформы в регионах должны быть приняты территориальные схемы обращения с отходами.
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