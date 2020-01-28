Алиханов: я ошибся, мы не можем рассчитаться по долгам генподрядчика онкоцентра

Алиханов: я ошибся, мы не можем рассчитаться по долгам генподрядчика онкоцентра
Виталий Невар / Новый Калининград
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Ранее губернатор Антон Алиханов был введен в заблуждение по поводу того, что областные власти могут рассчитаться с подрядчиками онкоцентра деньгами, зарезервированными на спецсчете в рамках строительства объекта и поэтому сообщил ошибочную информацию. Об этом сам Алиханов заявил во вторник, 28 января после заседания правительства области.

«Меня дезинформировали, сказали что есть такая возможность. Но юристы более подробно разобрались и сказали, что такой возможности нет», — сказал Алиханов.

Также он отметил, что деньгами со спецсчета власти не могут оплатить долги генподрядчика «Артель», так как у властей не было финансовых отношений с субподрядными строительными компаниями.

Ранее областные власти опубликовали сообщение, в котором сообщалось, что после расторжения контракта с генподрядчиком онкоцентра на спецсчете осталось зарезервировано порядка 640 млн руб. в качестве обеспечения исполнения контракта подрядчиком. 90 млн руб., уверяли в правительство области, могли быть направлены на погашение задолженности перед региональными подрядчиками.

Компания «Артель» зашла в Калининградскую область сразу на два крупных объекта — онкоцентр и школу на Артиллерийской. По обоим стройкам власти решили расторгнуть контракты с фирмой и обратиться к правоохранителям.

Напомним, после нескольких провальных торгов контракт стоимостью 4,2 млрд руб. в октябре 2018 года был заключен с фирмой «Артель» из Реутова. Компания регулярно получала претензии, несмотря на контроль со стороны областных властей. Строительство должно было завершиться в сентябре 2020 года. Теперь чиновники рассчитывают ввести объект в первой половине 2021 года.
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