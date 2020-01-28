Алиханов ожидает возбуждения уголовных дел против генподрядчика онкоцентра на днях

Областные власти полагают, что «сегодня-завтра» будут возбуждены уголовные дела в отношении генподрядчика строительства онкоцентра, компании «Артель» и связанной с ней, по мнению чиновников, «СМУ Артель». Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил журналистам во вторник, 28 января.



«Я думаю, что сегодня-завтра будут возбуждены уголовные дела и в отношении компании «Артель», и в отношении компании «СМУ Артель», — сказал Алиханов.

По его словам, областные власти вместе с налоговой «2 или 3 раза» встречались с генеральным подрядчиком и субподрядчиками и указывали «на те проблемные компании, которые, на наш взгляд, участвуют в схемах обналичивании средств».

Компания «Артель» зашла в Калининградскую область сразу на два крупных объекта — онкоцентр и школу на Артиллерийской. По обоим стройкам власти решили расторгнуть контракты с фирмой и обратиться к правоохранителям.