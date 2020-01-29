Определился вице-премьер, курирующий развитие Калининградской области

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями. Развитие Калининградской области будет курировать Марат Хуснуллин. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Хуснуллину поручено курировать разработку и реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым, Севастополя, а также социально-экономического развития Калининградской области.
Кроме того, вице-премьер будет отвечать за нацпроект в сфере жилья и городской среды, нацпроект по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог, курировать вопросы государственной жилищной политики, политики в области ипотечного кредитования, комплексного социально-экономического развития субъектов, включая вопросы межбюджетных отношений, управления государственной собственностью и так далее.
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