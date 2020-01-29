ФБК нашел у семьи Мишустина недвижимость на 2,8 млрд рублей

ФБК нашел у семьи Мишустина недвижимость на 2,8 млрд рублей
Алексей Навальный. Виталий Невар / Новый Калининград
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Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд рублей, сообщают «Ведомости».

Крупнейшим из перечисленных в его расследовании объектов является земельный участок в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе общей площадью 2,6 га, который Навальный оценил в 1,5 млрд руб. Часть участка ранее указывалась в декларациях Мишустина, сейчас в выписках Росреестра правообладатель скрыт, там указано «Российская Федерация».

Другие перечисленные в расследовании ФБК объекты — это дом площадью 925 кв. м на участке в 25 соток в коттеджном поселке «Агалоров эстейт» (оценка ФБК — 400 млн руб.) и квартира в 170 кв. м в жилом комплексе «Найтсбридж парк» (оценка ФБК — 200 млн руб.), здание площадью 2200 кв. м на Тверском бульваре в Москве, квартиры на 3-й Фрунзенской улице в районе Хамовники, рыночную стоимость которых ФБК оценивает в 360 млн руб. «Ведомости» направили запрос и ожидают комментария пресс-службы главы правительства.

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