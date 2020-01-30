В Госдуме сочли «бесполезными» новые антироссийские санкции США

Введение США санкций против восьми граждан Украины и России и российской компании «Гранд Сервис Экспрес» — это очередной недружественный, но при этом бесперспективный шаг по отношению к стране. Такое мнение озвучил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, пишет РИА «Новости».

Как уточняет информагентство, под ограничения попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, премьер Крыма Юрий Гоцанюк, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Албатаева, глава ЦИК Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова, секретарь ЦИК Екатерина Пыркова и генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. Эта компания является оператором поездов дальнего следования в Крым. Маршрут проходит по мосту через Керченский пролив.

Между тем, по мнению Морозова, введение дополнительных санкций в отношении отечественных компаний является бесперспективной и неконструктивной мерой.

«Это никак не повлияет на их работу, поскольку операции по железнодорожным перевозкам осуществляются на территории нашей страны и американцы никак не могут на это повлиять», — отметил он.