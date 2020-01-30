В Госдуме сочли «бесполезными» новые антироссийские санкции США

В Госдуме сочли «бесполезными» новые антироссийские санкции США
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Обмен санкциями между Россией и Западом

Введение США санкций против восьми граждан Украины и России и российской компании «Гранд Сервис Экспрес» — это очередной недружественный, но при этом бесперспективный шаг по отношению к стране. Такое мнение озвучил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, пишет РИА «Новости».

Как уточняет информагентство, под ограничения попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, премьер Крыма Юрий Гоцанюк, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Албатаева, глава ЦИК Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова, секретарь ЦИК Екатерина Пыркова и генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. Эта компания является оператором поездов дальнего следования в Крым. Маршрут проходит по мосту через Керченский пролив.

Между тем, по мнению Морозова, введение дополнительных санкций в отношении отечественных компаний является бесперспективной и неконструктивной мерой.

«Это никак не повлияет на их работу, поскольку операции по железнодорожным перевозкам осуществляются на территории нашей страны и американцы никак не могут на это повлиять», — отметил он.

Комментировать (7)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter