США заявили о готовности обеспечить Белоруссию газом на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске заявил, что Америка готова на 100% обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам, пишет «Коммерсант».

«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам»,— сказал господин Помпео (цитата по БелТА).

Как напоминает информагентство, искать новые источники поставок нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии пришлось после того, как «Белнефтехим» не смог договориться о цене с российскими компаниями. Из-за отсутствия контрактов поставки из России остановились с начала 2020 года. Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков сообщил, что переговоры с Россией продолжаются. В качестве альтернативы в январе была осуществлена закупка партии норвежской нефти.