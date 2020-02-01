США заявили о готовности обеспечить Белоруссию газом на 100%

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию газом на 100%
Виталий Невар / Новый Калининград
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Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске заявил, что Америка готова на 100% обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам, пишет «Коммерсант».

«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам»,— сказал господин Помпео (цитата по БелТА).

Как напоминает информагентство, искать новые источники поставок нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии пришлось после того, как «Белнефтехим» не смог договориться о цене с российскими компаниями. Из-за отсутствия контрактов поставки из России остановились с начала 2020 года. Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков сообщил, что переговоры с Россией продолжаются. В качестве альтернативы в январе была осуществлена закупка партии норвежской нефти.

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