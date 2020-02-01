Писатель Захар Прилепин возглавил новую политическую партию «За правду!»

Писатель Захар Прилепин стал председателем новой политической партии «За правду. Он планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году и выборах 2020 года. Партия создана на основе одноименного движения, пишет «Коммерсант».

«Нет ничего удивительного в том, что, конечно же, движению «За правду!» нужна организация, которая реализует все эти вещи, касающиеся и Конституции, и социальной жизни, и политической, и культурной — все это будет воплощать в жизнь»,— сказал Захар Прилепин на съезде.