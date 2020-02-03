Экс-директор «Калининград-ГорТранса» Анатолий Мухомор возглавил «Сочиавтотранс»

Экс-директор «Калининград-ГорТранса» Анатолий Мухомор возглавил «Сочиавтотранс»
Анатолий Мухомор. Виталий Невар / Новый Калининград
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Бывший глава калининградского муниципального автотранспортного предприятия «Калининград-ГорТранс» возглавил подобное предприятие в Сочи — «Сочиавтотранс». Учредителем предприятия является администрация Сочи. Соответствующая информация отражена в ЕГРЮЛ.

По выручке «Сочиавтотранс» значительно опережает «Калининград-ГорТранс» (887,6 против 505 млн руб. по итогам 2018 года). Однако сочинское предприятие является более убыточным. Его чистый убыток в 2018 году составил 315 млн руб. (у «Калининград-ГорТранса» — 15,2 млн).

Ранее экс-глава Калининграда, депутат Госдумы Александр Ярошук говорил, что Мухомор уволился из «Калининград-ГорТранса», «потому что достали».

«Сейчас он уехал из Калининграда, потому что достали. Уехал в Сочи, там будет руководить транспортным комплексом, потому что там ценят нормальных специалистов», — сказал экс-глава Калининграда.

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