Экс-директор «Калининград-ГорТранса» Анатолий Мухомор возглавил «Сочиавтотранс»

Бывший глава калининградского муниципального автотранспортного предприятия «Калининград-ГорТранс» возглавил подобное предприятие в Сочи — «Сочиавтотранс». Учредителем предприятия является администрация Сочи. Соответствующая информация отражена в ЕГРЮЛ.



По выручке «Сочиавтотранс» значительно опережает «Калининград-ГорТранс» (887,6 против 505 млн руб. по итогам 2018 года). Однако сочинское предприятие является более убыточным. Его чистый убыток в 2018 году составил 315 млн руб. (у «Калининград-ГорТранса» — 15,2 млн).

Ранее экс-глава Калининграда, депутат Госдумы Александр Ярошук говорил, что Мухомор уволился из «Калининград-ГорТранса», «потому что достали».

«Сейчас он уехал из Калининграда, потому что достали. Уехал в Сочи, там будет руководить транспортным комплексом, потому что там ценят нормальных специалистов», — сказал экс-глава Калининграда.