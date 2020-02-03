Власти Польши объявили о победе в «историческом споре» с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что республика выиграла «исторический спор» с Россией. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает РИА «Новости».

«Я также думаю, что этот исторический спор с Россией мы определенно выиграли, — цитируют СМИ польского чиновника. — Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако это не удалось».

По словам Чапутовича, теперь нужно стремиться к тому, «чтобы успокоить эмоции» и нормализовать между странами отношения. «Несмотря на все различия, мы, в конце концов, соседи», — отметил глава МИД Польши.

Ранее власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. В декабре 2019 года президент Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в том числе Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры.