Опрос: почти 90% поляков хотят остаться в Евросоюзе

Большинство поляков считают, что их страна должна оставаться в Евросоюзе, при этом 42% опрошенных считают, что политика правящей партии «Право и справедливость» может привести к выходу Польши из ЕС. Данные опроса, проведенного агентством «Kantar» приводит Gazeta.pl.

За Евросоюз высказались 89% опрошенных, 6% оказались противниками европейской интеграции и еще 5% затруднились ответить на этот вопрос. 42% респондентов согласились с тем, что политика партии «Право и справедливость» может привести к выходу Польши из ЕС, противоположного мнения придерживаются 47% опрошенных. 11% респондентов сказали, что у них нет идей по этому поводу.

Телефонный опрос агентства «Kantar» был проведен 29-30 января 2020 года на общенациональной репрезентативной выборке из тысячи совершеннолетних.