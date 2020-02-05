Литва предложила Белоруссии ради независимости отказаться от российского газа

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предложил Белоруссии обеспечить регулярный транзит нефти и обсудил возможность импорта норвежского газа через Клайпедский порт. Об пишет Delfi.

По словам литовского чиновника, Беларусь заинтересована в поставках нефти через Литву, но они должны быть регулярными, «а не такими одноразовыми, как сейчас было».

«Мы будем искать технические решения по поставкам газа — это альтернатива, и это укрепляет их независимость. Их независимость является и нашим национальным интересом», — цитируют СМИ Линкявичюса.