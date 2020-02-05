Разведка Литвы узнала о планах РФ усилить военную группировку под Калининградом

Разведка Литвы узнала о планах РФ усилить военную группировку под Калининградом
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Международные отношения

Литовская военная разведка утверждает, что в ближайшие годы российские власти значительно усилят военное присутствие в Калининградской области. Об этом во вторник заявил директор второго департамента оперативных служб при министерстве обороны Литвы полковник Ремигиюс Балтренас, пишет «Интерфакс».

«Наращивание военных мощностей в Калининградской области свидетельствует о намерениях политического и военного руководства России продолжать милитаризацию этого региона», — цитирует СМИ Балтренаса.

По его словам, Россия намерена сформировать в регионе новую мотострелковую дивизию, которая повысит способность находящихся в области сил действовать без подкрепления со стороны континентальной части РФ. При этом ожидается, что количество танков вырастет в два раза и достигнет «почти ста единиц».

Литва также обращается внимание, что с 2016 года Россия дислоцирует в Балтийском море корабли с крылатыми ракетами большой дальности «Калибр». Кроме того, как говорится в соответствующем отчете, в области создана смешанная авиационная дивизия и два авиационных полка — истребителей и бомбардировщиков морской штурмовой авиации, сформирован вертолетный полк, дислоцированы современные многофункциональные истребители Су-30СМ.

Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter