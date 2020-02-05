Разведка Литвы узнала о планах РФ усилить военную группировку под Калининградом

Литовская военная разведка утверждает, что в ближайшие годы российские власти значительно усилят военное присутствие в Калининградской области. Об этом во вторник заявил директор второго департамента оперативных служб при министерстве обороны Литвы полковник Ремигиюс Балтренас, пишет «Интерфакс».

«Наращивание военных мощностей в Калининградской области свидетельствует о намерениях политического и военного руководства России продолжать милитаризацию этого региона», — цитирует СМИ Балтренаса.

По его словам, Россия намерена сформировать в регионе новую мотострелковую дивизию, которая повысит способность находящихся в области сил действовать без подкрепления со стороны континентальной части РФ. При этом ожидается, что количество танков вырастет в два раза и достигнет «почти ста единиц».

Литва также обращается внимание, что с 2016 года Россия дислоцирует в Балтийском море корабли с крылатыми ракетами большой дальности «Калибр». Кроме того, как говорится в соответствующем отчете, в области создана смешанная авиационная дивизия и два авиационных полка — истребителей и бомбардировщиков морской штурмовой авиации, сформирован вертолетный полк, дислоцированы современные многофункциональные истребители Су-30СМ.