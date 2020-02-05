Кропоткин: скрывающие доходы депутаты не должны работать в системе госвласти

Горсовет Калининграда утвердил новый порядок отчета по доходам депутатов, согласно которому технические ошибки в декларациях не будут считаться значительным нарушением. Например, к ним будет относиться «пропущенные буквы», сообщил в среду, 5 февраля, журналистам глава горсовета Андрей Кропоткин.

«Сейчас, если депутат, глава или замещающий эту должность чиновник в декларации пропустил букву или запятую — это некорректная сдача, принимается решение об освобождении от должности. — заявил Кропоткин. — Сегодня четко прописано, что освобождаться от должностей будут те, кто решил целенаправленно скрыть доход. Это очень серьезное нарушение, и человек не должен работать в системе государственной власти, если он скрывает свои доходы».

На вопрос, приходилось ли работать Кропоткину с теми, кто скрывал доходы, последний ответил отрицательно: «В Калининграде нет, а в области много у нас депутатов разных муниципалитетов, которые освобождаются от должности в связи с недостоверным изложением документации».