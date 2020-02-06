Ректор БФУ: студенты говорят, что им должно государство, а не что они должны

Ректор БФУ: студенты говорят, что им должно государство, а не что они должны
Александр Федоров. Виталий Невар / Новый Калининград
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Ректор БФУ им. И Канта Александр Федоров заявил, что недавно у него состоялась «одна из самых скучных встреч, которую он провел за время своей десятилетней карьеры ректора», потому что студенты университета интересовались обязательствами государства перед ним, а не тем, что они должны сделать для государства. Об этом сообщает портал Rugrad.eu со ссылкой на выступление ректора на БФУ на III Рождественских парламентских встречах на тему «Народосбережение — настоящее и будущее России».

«Они ставили вопрос о том, что им должно государство. А не о том, что они должны сделать для государства, чтобы показать, что они являются гражданами этой страны. У нас даже дискуссии не состоялось: мы, как ни странно, говорили на разных языках. Это к вопросу о том, какие цели сейчас стоят не только перед БФУ им. Канта, а вообще перед системой высшего образования в области воспитания студенческой молодежи <...> Когда разговариваешь с нашими студентами о государственности, то слышишь от них в основном только одно: что главная задача — это персональный успех. Потом уже можно разговаривать о служении государству, о выполнении миссии гражданина России и так далее», — сказал Федоров.

Также он отметил, что «вся воспитательная работа образовательной организации может быть выстроена в рамках пропаганды семейных ценностей в достаточно жесткой установке насчет того, что рождение детей — это твой долг». Однако, по мнению ректора, из-за «масштабности коммуникативных площадок в современном обществе», добиться результата на поприще пропаганды семейных ценностей будет тяжелее, чем когда либо.

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